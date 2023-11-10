ختام فعاليات حملة «احميها من الختان» بكفر الشيخ

اختتم المجلس القومي للمرأة فرع محافظة كفر الشيخ، فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان «احميها من الختان»، والتي انطلقت خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023، بجميع محافظات الجمهورية، في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

الحملة استهدفت ما يقرب من 30 ألف سيدة ورجل وطفلة

وزارت الحملة قرى «قومسيون شرق، وقومسيون غرب، وبني بكار، ووقف قبلي»، بمركز مطوبس و«الشهابية، والمقصبة، والبرج»، بمركز البرلس، و«حاذق، وروس الفرخ»، بمركز بيلا، بحوالي 10 آلاف زيارة، كما استهدفت ما يقرب من 30 ألف سيدة ورجل وطفلة بالقرى المذكورة.

جاءت الحملة تحت إشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، وشارك في التوعية الميدانية عضوات المجلس القومي بالمحافظة، والشابات المتطوعات.

وركزت الحملة على قضية مناهضة «تطبيب الختان»، وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأنّ إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعي بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كـ«الطبيب، وأطقم التمريض» وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية أو طلبه أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

حملة «احميها من الختان»

جدير بالذكر، أنّ حملة «احميها من الختان» هي حملة توعية أطلقتها اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث للمرة الأولى في يونيو عام 2019، تزامنًا مع اليوم الوطني لمكافحة ختان الإناث، لتوعية الأسر المصرية بجميع المحافظات وحماية بناتهن من الختان، وذلك بواسطة إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات التي استمرت لما يقرب من ثلاثة أشهر، بهدف إحياء قضية ختان الإناث في الأذهان ووضعها على أولويات أجندة الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وحّث المجتمع بكافة أطيافه لمواجهة هذه الجريمة، ودعم الجهود المحلية والوطنية والمبادرات المجتمعية ذات الصلة، وهي حملة مستمرة تُعقد تباعًا كل عام.