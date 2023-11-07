انطلاق فعاليات حملة «احميها من الختان» في كفر الشيخ اليوم

نظم المجلس القومي للمرأة فرع محافظة كفر الشيخ، دورة تدريب للميسرات المشاركين في حملة طرق الأبواب تحت عنوان «احميها من الختان»، والتى تنطلق خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2023، بجميع محافظات الجمهورية، وتأتي فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي.

الدورة التدريبية استهدفت 37 ميسرة ومتطوعة

واستهدفت الدورة التدريبية 37 ميسرة ومتطوعة، وذلك بحضور الدكتورة أماني محمد شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، وفريدة المزين، المقرر المناوب، وعفاف الجمل، عضوة الفرع، وياسر سليم، منسق الأمانة العامة.

وخلال الدورة، تحدثت الدكتورة أماني محمد شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، عن الآثار النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية للختان، حيث تركزت هذه الحملة على قضية مناهضة الختان، وإزالة ما ارتبط بالاأذهان بأنّ إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كـ«الطبيب، وأطقم التمريض» وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية أو من طلبه أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

حملة «احميها من الختان»

جدير بالذكر أن حملة «احميها من الختان» هي حملة توعوية أطلقتها اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث للمرة الأولى في يونيو عام 2019 تزامناً مع اليوم الوطني لمكافحة ختان الإناث لتوعية الأسر المصرية بجميع المحافظات وحماية بناتهن من الختان، وذلك من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفاعليات التي استمرت لما يقرب من ثلاثة أشهر، بهدف إحياء قضية ختان الإناث في الأذهان ووضعها على أولويات أجندة الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، وحّث المجتمع بكافة أطيافه لمواجهة هذه الجريمة، ودعم الجهود المحلية والوطنية والمبادرات المجتمعية ذات الصلة، وهي حملة مستمرة تُعقد تباعاً كل عام.