103 أعوام على ميلاد عبد الرحمن الشرقاوي.. صاحب ملحمة «الأرض»

«أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو كلمة، الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذخور، الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري، الكلمة فرقان بين نبي وبغي، بالكلمة تنكشف الغمة الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة».

الكلمات الخالدة للكاتب والمفكر والصحفي والشاعر البارز عبدالرحمن الشرقاوي، صاحب الأعمال المتفردة في الأدب والمسرح والسينما والتليفزيون، فهو مؤلف ملحمة «الأرض» في 1956، والتي قدمت على المسرح والسينما وتعد واحدة من أيقونات السينما المصرية والتي قدمت مشكلة الريف المصري في فترة الثلاثينات، كما أنّه صاحب العديد من المسرحيات من بينها «الحسين ثائرا» و«الحسين شهيدا».

معلومات عن عبدالرحمن الشرقاوي

وبحسب الموقع الرسمي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، فإنّ عبدالرحمن الشرقاوي شاعر وأديب وصحفي مصري، مولود في مثل هذا اليوم من عام 1920، بقرية الدلاتون محافظة المنوفية، بدأ تعليمه في كُتاب القرية ثم انتقل إلى صفوف المدارس الحكومية و تخرج في كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول عام 1943، عمل بالمحاماة بعد تخرجه ثم قرر أن يترك المحاماة ليعمل بالصحافة.

وعمل في الصحافة في مجلات «الطليعة، الفجر وعمل بعد ثورة 23 يوليو في صحيفة الشعب ثم صحيفة الجمهورية» ثم شغل منصب رئيس تحرير «روزاليوسف» وعمل بعدها تفرغ للكتابة في جريدة «الأهرام».

نشر روايته الأولي «الأرض» عام 1954، قدمت أعماله إلى السينما من بينها أفلام « الناصر صلاح الدين، الشوارع الخلفية، الرسالة» ومسرحيات «الفتى مهران، النسر الأحمر، النسر الأحمر، ومأساة جميلة، عرابي زعيم الفلاحين».

مؤلفات الشرقاوى

له العديد من الكتب المهتمة بالتراث الإسلامي منها «محمد رسول الحرية»، «علي إمام المتقين»، ثم كتب «المسيح عيسى بن مريم» كما شارك في سيناريو فيلم «الرسالة» بالاشتراك مع توفيق الحكيم وعبد الحميد جودة السحار.

حصل عبد الرحمن الشرقاوى على جائزة الدولة التقديرية فى الآداب سنة 1974 ووسام الآداب والفنون من الطبقه الأولي. وتوفي في 24 فبراير عام 1987.