ختام فعاليات قصور الثقافة بقرى «حياة كريمة» في البحيرة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الثلاثاء، فعاليات القافلة الثقافية التي أقيمت بقرية السعدية بمحافظة البحيرة، ضمن الأنشطة المقدمة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

ختام فاعليات قصور الثقافة في حياة كريمة

شهد اليوم الختامي مجموعة متنوعة من الورش الفنية بمدرسة الشهيد إسلام عاطف مكرم للتعليم الأساسي منها ورشة لتعليم الطباعة بالاستنسل، تعليم أساسيات التلوين، تعليم مباديء الرسم، وتصميم مشغولات يدوية بالخرز، إلى جانب ورشة إعادة تدوير خامات، وفقرة رسم على الوجه وعرض مسرح عرائس.

وشهدت المدرسة الثانوية الفنية للبنات استكمال عدة ورش منها ورشة الريزن، الأوريجامي، الكروشيه، بالإضافة إلى ورشة حكي وفقرة اكتشاف مواهب، أعقبها توزيع شهادات التقدير على المشاركين في القافلة ممن ساهموا في إثراء الحركة الثقافية بالمحمودية.

واختتمت الفعاليات المقامة بالتعاون مع مركز ومدينة المحمودية، بتقديم عرض فنية لفرقة أبي قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، تغنت خلاله باقة من الأغاني الطربية منها «إن راح منك يا عين، يا أغلى اسم في الوجود، جانا الهوا، مصر يا أم الدنيا، قدك المياس، بيت العز، وأنا المصري»، وغيرها من الأغنيات التي نالت إعجاب الحضور.