مدير تحرير أخبار الأدب لـ«ملعب الفن»: حصلنا على وثائق مكتوبة بخط يد بهاء طاهر

تحدث حسن عبدالموجود، الكاتب والأديب ومدير تحرير أخبار الأدب، عن بعض التفاصيل المتعلقة بالعدد الخاص للجريدة عن الأديب الراحل بهاء طاهر، موضحًا: «ذهبت مع الكاتبة الصحفية أسماء النمر إلى زوجته وابنته وكانت ابنته الأخرى خارج مصر وشاركت في العدد الخاص بمقال رائع».

«عبدالموجود»: حصلت على مجموعة من الصور النادرة لبهاء طاهر

وأضاف «عبدالموجود»، خلال حواره ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم» تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار: «حاولنا كسر تعود العين، هناك صورة مشهورة لبهاء طاهر، وبالتالي لم أسعَ إلى نشر صورته المعتادة، وحصلت على مجموعة من الصور النادرة في منتهى الجمال ومن ضمنها صورة له وهو طفل وصورة أخرى وهو في جنيف وصور مع زوجته وبناته في عشرات الأماكن، كما حصلنا على وثائق مكتوبة بخط يده مثل رواية واحة الغروب».

وتابع الكاتب الصحفي: «في اللحظة التي رأيت فيها صور بهاء طاهر أدركت أننا سنخرج بعدد مميز كما حصلنا على بعض الورق المميز الخاص به مثل ورق واحة الغروب، وأشكر زملائنا في الإخراج الفني وكان لديهم إحساسا».