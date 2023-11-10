هاني سويلم: 74% من الكوارث الطبيعية بين عامي 2001-2018 سببها المياه

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة «التحول الناجح لجدول أعمال المياه» المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، وفقًا لما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على دول العالم

وفي كلمته، أشار الدكتور هاني سويلم إلى أنّ التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على دول العالم، والتي أظهرت أن 74% من الكوارث الطبيعية بين عامي 2001 و2018 كانت مرتبطة بالمياه، سواء الفيضانات أو الجفاف.

وعدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الكوارث الطبيعية بين 2001 و2018 بسبب المياه، وجاءت كالتالي:-

- 166 ألف حالة وفاة وقعت.

- 700 مليار دولار خسائر اقتصادية.

- 3 مليارات شخص تأثرت حياتهم.