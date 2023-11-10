محافظ المنوفية يوجه بتكثيف جهود أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الوحدات المحلية بجميع المراكز، بتكثيف جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والتأكد من اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تم زراعتها، وضرورة المتابعة المستمرة لها ورعايتها لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والبيئي المرجو منها.

مبادرة 100 مليون شجرة في محافظة المنوفية

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية للمضي قدماً وبمعدلات إنجاز سريعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات الحكومية بأشجار الزينة والمثمرة لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

محافظ المنوفية: تقديم الدعم لتنفيذ المبادرة الرئاسية

وأشار محافظ المنوفية إلى تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ أعمال المبادرة، مثمنا الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، والحد من التلوث، بما يسهم في توفير رئة خضراء، وخلق بيئة صحية نظيفة.