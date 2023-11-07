محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات فورية لعدد من الحالات الإنسانية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من أهالي قرية كفر شبرا بلولة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، للاستماع إلى مطالبهم، عقب جولته الميدانية بمدينة منوف، حيث وجه المحافظ رئيس قطاع الكهرباء خلال اتصال هاتفي بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتركيب محول الكهرباء بمحطة الصرف الصحي بالقرية، تمهيدًا لافتتاحها ودخولها الخدمة.

وكلف المحافظ مدير مشروع المواقف بعرض مقترح للتخفيف عن أهالي القرية والطلاب عبء ومشقة المواصلات إلى مدينة منوف، والعرض عليه لاتخاذ اللازم، ووافق على توفير ماكينة صراف آلي (ATM) بالقرية تسهيلًا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

لقاء محافظ المنوفية بالمواطنين

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليومي بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

صرف مساعدات فورية لعدد من الحالات الإنسانية

وخلال اللقاء، وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية تنوعت مابين، أسرة من ذوى الهمم بناحية كفر طنبدى بشبين الكوم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية، ومسنة ليس لديها مصدررزق لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة، وكذا مواطن بناحية كفر السنابسة بمنوف يعول ابنة من ذوى الهمم لمساعدته على تحمل نفقات علاجها موجها بتوفير سيارة لاصطحابها إلى مديرية التضامن الاجتماعى لتسهيل إجراءات استصدار بطاقة خدمات متكاملة لها.

يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من ابناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

محافظ المنوفية: جميع الأجهزة تعمل على خدمة المواطنين

وأكد محافظ المنوفية على استمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالي المحافظة للتعامل الفوري مع شكواهم، مؤكداً بأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.