«لم يخش نيران القصف».. طفل فلسطيني يغامر بحياته لإنقاذ قطته في غزة

الجميع يهرول بحثًا عن مكان يؤويهم من نيران القصف المتواصلة، لم يعد هناك مكان آمن، قوات الإسرائيلي تدمر المستشفيات والكنائس والمدارس والمنازل، حتى سيارات الإسعاف لم تسلم من بطشها، وعلى الرغم من حالة الفزع والخوف التي تسيطر على أهل غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلا أنّ طفلا صغيرًا من الناجين من قصف مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم، أقدم على فعل جعل الجميع يتعاطفون معه.

قصف مجمع الشفاء الطبي

مقطع نشرته وسائل إعلام فلسطينية، لاقى تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ظهر فيه طفل فلسطيني يصطحب قطته معه، خوفًا عليها من قصف الاحتلال الإسرائيلي، لمجمع الشفاء الطبي في غزة، إذ تخلى عن كل أغراضه، لكنه لم يتخل عن قطته الصغيرة، ليؤكد الناشط صالح الجعفراوي لـ«الوطن»، أنّ هذا المشهد جاء من بين عشرات المشاهد بعد قصف المجمع: «في أطفال كتير رفضوا التخلي عن القطط الخاصة بيهم، هون الأطفال يحبون القطط كثيرا».

قبل ساعات، ربما كان الطفل الفلسطيني فرحًا يلعب مع قطته التي اصطحبها معه إلى مجمع الشفاء الطبي، كواحد من النازحين بعد قصفه منزله، يرعاها الطفل بشكل كامل، على الرغم من ما يعانيه الشعب الفلسطيني من آلام بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المتجدد: «الأطفال بيفضلوا يأكلوا القطط عن نفسهم، اتعودا على كده».

استهداف مجمع الشفاء الطبي

مشاهد مؤلمة نشرها «الجعفراوي»، على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، توثق جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، آخرها استهداف الطابق الخامس والعيادات الخارجية بمجمع الشفاء الطبي، الذي يعد أكبر مستشفى يأوي النازحين ويستقبل الجرحى منذ السابع من أكتوبر الماضي.

صراخ وعويل ودماء متناثرة في كل مكان، كان المشهد الأبرز بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية وفق «الجعفراوي»: «الدم في كل مكان وقوات الاحتلال استهدفت الطابق الخامس الخاص بالولادة والعيادات الخارجية واستراحة الصحفيين بمجمع الشفاء الطبي، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء».