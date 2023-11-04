حزب الجيل يندد باستهداف مستشفى الشفاء في قطاع غزة

ندد المكتب السياسي لحزب الجيل في اجتماعه اليوم، برئاسة ناجي الشهابي، باستهداف الغارات الإسرائيلية الوحشية لمستشفى الشفاء بغزة، وتدمير سيارات الإسعاف بما تحمله من مصابين وجرحى.

إدانة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

وأكد «الجيل» في بيان أصدره اليوم، مسئولية المجتمع الدولي بمنظماته الدولية ودول الغرب الاستعماري عن استمرار الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في قطاع غزة الصامدة، مشيرا إلى مسئولية الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكها من دول أوروبية على رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا الأخلاقية عن المذابح الدموية للطائرات الإسرائيلية التي راح ضحيتها 10 آلاف شهيد فلسطيني نصفهم من الأطفال والنساء، و20 ألف جريح.

وشدد «الجيل» في بيانه، على أن التاريخ الإنساني لن ينسى أبدا الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار البرازيلي ثم الروسي بوقف إطلاق النار وهو ما أطلق آلة القتل الإسرائيلي الوحشية لتستمر في قتلها الأبرياء من أهلنا في فلسطين وآخرها استهدافها النازحين الأبرياء داخل مدرسة تأويهم، واستهداف نازحين آخرين على الطريق الساحلي، ثم ارتكابها مذبحة مستشفى الشفاء بغزة، وتدمير بوابتها الرئيسية وتدمير سيارات الإسعاف وقتل ما فيها من الجرحى والمصابين.

وأضاف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن عمليات القتل الوحشية للاحتلال الإسرائيلي أكد زيف كل ادعاءات الغرب عن حقوق الإنسان وقيم الحق والعدل والحرية والحق في الحياة ويعيد إلى الأذهان جرائمهم ضد الإنسانية على امتداد العقود السابقة ونهبهم ثروات الشعوب العربية والإفريقية والأسيوية.

مجلس الأمن الدولي

ودعا رئيس حزب الجيل الشعوب العربية إلى مراجعة التاريخ القريب والبعيد ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا من قضيتنا المركزية فلسطين وانحيازهم الأعمى لإسرائيل وحمايتهم لها ومنع مجلس الأمن الدولي من تنفيذ قراراته بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن قرارات مجلس الأمن تعبر عن الشرعية الدولية التي عجزت عن عقاب دولة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها الوحشية ضد الفلسطينين.

وأشاد رئيس حزب الجيل بالمواقف المبدئية والثابتة للدولة المصرية التي وقفت بقوة ووضوح ضد العدوان الإسرائيلي الوحشي وواجهت حلفاء إسرائيل في العدوان من الدول الكبرى وسياساتهم الكيل بمكيالين، موضحا تأييد الحزب لكل الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية من يوم السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، مؤكدا أنها كانت السند لشعبنا في قطاع غزة والداعمة له، مثمنا إرسال مساعدات الشعب المصري والشعوب الشقيقة والصديقة عبر معبر رفح المصرية واستقبال المستشفيات المصرية الجرحى والمصابين من أهلنا الغزاوية.

وأكد رئيس حزب الجيل أن موقف مصر والرئيس السيسي القوي والحاسم يضاف إلى سجل مصر الداعمة لقضية القضايا عبر العقود الثمانية الأخيرة من عمر الزمان.