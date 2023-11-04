«إكسترا نيوز»: الأطباء في مستشفى الشفاء بغزة يجرون العمليات على ضوء الهواتف

تعاني مستشفيات قطاع غزة نقصًا حادًا في الوقود، إذ أعلنت حالة الطوارئ في كل مستشفيات القطاع، وفي ظل انقطاع الوقود والكهرباء بسبب العدوان الإسرائيلي، يضطر الأطباء في مستشفى الشفاء، إلى علاج الجرحى والمصابين على ضوء الهواتف المحمولة، بحسب تقرير عرضته قناة «اكسترا نيوز».

إجراء الأطباء العمليات على ضوء الهواتف المحمولة

وأكد أحد الأطباء في العيادة الخارجية، بمستشفى الشفاء، إجراء الأطباء العمليات، على ضوء الهواتف المحمولة، مضيفًا أن الوضع حرج، بسبب انقطاع المياه والكهرباء والوقود أيضًا، حتى أن هناك نقصا كبيرا في الأكسجين.

جميع المرضى تعاني من حروق ومضاعفات

وتابع أن جميع المرضى يعانون من حروق ومضاعفات وإصابات خطيرة، حتى أن بعض العمليات تجرى بدون تخدير للمريض.