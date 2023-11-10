«مستقبل وطن» بالسويس ينظم مؤتمرا لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، عقد مؤتمر جماهيري لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

ووجهت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة السويس، الدعوة عامة لأبناء السويس لحضور المؤتمر الجماهيري لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، وذلك يوم الاثنين المقبل 13 نوفمبر.

وكان الاجتماع التنظيمي لأعضاء هيئة المكتب بحزب مستقبل وطن بالسويس، بحث عدد من الموضوعات والمهام الأساسية في خطة العمل، وذلك بحضور النائب أحمد خشانة أمين حزب مستقبل وطن بالسويس عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس، والنائب حافظ شوشة عضو مجلس الشيوخ، والنائب سيد عبد الحميد الكرماوي عضو مجلس النواب، والنائب سيد عبده عضو مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد فضل أمين التنظيم، والأمناء المساعدين أبو الوفا بشير واللواء جمال عبيد ومجدي حسين وعلي عبد العاطي.

أبناء السويس يدعمون الرئيس السيسي

وقال النائب سيد عبد الحميد الكرماوي عضو مجلس النواب، إن الفترة المقبلة لها دور كبير في إرسال رسالة تفيد أن «السوايسة» يدعمون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة.