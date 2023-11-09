رياضة السويس تنظم ندوة «الوعي حياة» بمركز شباب المدينة

نظمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالسويس، ندوة توعوية بعنوان «الوعي حياة» بمركز شباب المدينة.

وكيل رياضة السويس يشيد بالندوات لدعم منظومة القيم

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، في تصريح خاص، إن الندوات تهدف لدعم منظومة القيم الاخلاقية، ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع، وتعزيز الولاء والانتماء لدى الشباب واستقرار المجتمع المصري من خلال تعزيز الترابط الأسري والتوعية المجتمعية الصحيحة.

وأدار اللقاء الشيخ خالد سالم سيد واعظ ومدير لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للرصد و الفتوى والشيخ السيد محمد من علماء الأزهر.

يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة الوزارة لدعم برامج وأنشطة أندية التطوع والفتاة والمرأة لعام 2023/2024.