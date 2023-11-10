أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في محافظة السويس.. مناسبة للجميع

توجد عدد من الأماكن تبيع الملابس الشتوي في السويس بأرخص الأسعار، ويقبل عليها المواطنون للشراء منها سواء الكبار أو الصغار.

أرخص أماكن بيع الملابس الشتوي في حي الأربعين بمحافظة السويس

وقال محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، في تصريحات للوطن إنه يوجد أكثر من مكان لبيع الملابس بأسعار مخفضة، في حي الأربين، كما يوجد أكثر من محل تجاري بشارع أحمد عرابي والذي يعد الشارع التجاري الأشهر.

وأضاف أنه في الشارع ينتشر العديد من محلات الملابس الشتوي والأحذية والبنطلونات بكافة أنواعها العبايات والبالطو الحريمي، ويتميز شارع أحمد عرابي أنه يوج به معظم الأذواق وأسعار ترضي كافة الطبقات وتعد في متناول الجميع ويتابع الملاح أن الغرفة التجارية تقوم بمتابعة المحلات خاصة خلال الأوكازيونات حيث تدخل معظم محلات شارع أحمد عرابي في الأوكازيون الصيفي والشتوي.

محال لبيع الملابس بأسعار مخفضة في حي السويس

علي الرغم من وقوع شارع النمسا والتحرير بحي السويس، الذي يعد الحي الحضري للمحافظة، إلَّا أن هناك العديد من الأماكن التي تتوفر فيها الملابس الشتوية، وتعد من أرخص الأماكن لبيع الملابس الشتوية في محافظة السويس، وأشهرها عدد من المحلات في شوارع شارع النمسا وأبو العنين وراتب.