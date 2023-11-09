إطلاق قافلة علاجية وعيادات متنقلة بمركز شباب جنيفة في السويس

أعلنت مديرية الشباب الرياضة في محافظة السويس، إطلاق قافلة علاجية وعيادات متنقلة، بالتعاون مع ميرية الصحة بمركز شباب جنيفة في القطاع الريفي، وتستمر يومين.

قافلة طبية بالتعاون بين صحة السويس والشباب والرياضة

وذكر بيان صادر عن مديرية الشباب والرياضة، أن تنظيم القافلة، يأتي في إطار التعاون المثمر بين مديرية الشباب والرياضة، تحت إشراف عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة ومديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس بإشراف الدكتورة أمل رشدى عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، وبالتنسيق والمتابعة، مع إدارة الشباب بالمديرية وإدارة شباب الجناين.

بدأت القافلة العلاجية بأداء عملها وتقديم خدماتها الطبية والعلاجية بمركز شباب جنيفة اليوم، وتستمر حتى غدا الجمعة.

إقبال المواطنين على القافلة واستمرار تنظيمها بمراكز الشباب

وشهدت القافلة الطبية، إقبال من المواطنين من جميع الفئات العمرية، أطفال ونساء ورجال على الحضور، وتشمل القافلة تخصصات طبية عديدة، منها كشف وتحاليل وصرف أدوية وتوعية صحية للمواطنين وفحص شامل للاطمئنان على صحة المرضى، خاصة المرأة، وتوعيتهم للوقاية من الأمراض، علما بأن هذه القوافل، تنفذ بصفة مستمرة في جميع مراكز الشباب بمحافظة السويس.