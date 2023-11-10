مركز شباب فيصل بالسويس ينظم مسابقة للياقة البدنية

نظم مركز شباب فيصل التابع لإدارة الشباب بالسويس، مسابقة للياقة البدنية، بمشاركة رواد المركز من الجنسين، وذلك ضمن الخطة المحلية لنشاط المركز.

الحصول على صحة أفضل

ومن جانبه قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، في تصريح خاص، أن أهمية ممارسة اللياقة البدنية تأتي من أنها توفر عظامًا وعضلات قوية، وتؤدي إلى صحة أفضل، وتمنع العديد من المشكلات الصحية، وتقلل من مخاطر الإصابة بعدة أمراض مثل ضغط الدم والسكري والسرطان.

آثار إيجابية للرياضة على صحة الإنسان

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، أن ممارسة رياضة وتمرينات اللياقة البدنية تعد حلم الجميع لما لها من آثار إيجابية على صحة الإنسان البدنية والعقلية، وإن التمتع بحياة مفعمة بالنشاط يساهم في النجاح على المستوى الشخصي والاجتماعي.

وقام المشاركون بممارسة تمرينات الجري والقفز ومختلف التمرينات الخاصة برفع اللياقة البدنية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.