مجلس الأمن الدولي يناقش العدوان على قطاع غزة في جلسة علنية اليوم

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن مجلس الأمن الدولي، يناقش الليلة، العدوان على قطاع غزة، ضمن البند المعنون «الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين».

وستكون الجلسة علنية بخلاف جلسة الاثنين الماضي، التي كانت «مشاورات مغلقة»، وستقدم الأمانة العامة إحاطات بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزلي معتلقين في الخليل

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرت منزلي المعتقلين محمد وصقر الشنتير، في خلة مناع، جنوب مدينة الخليل.

أضافت أن قوات الاحتلال أحضرت جرافة إلى المكان، لاستكمال عملية الهدم على ما يبدو، ولا تزال تفرض طوقا عسكريا على المنطقة وتمنع الاقتراب منها.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية، منطقة دوار التحرير والضاحية ومنطقة خلة مناع في دورا، وفرضت طوقا عسكريا مشددا في محيط المنزلين ومنعت تحرك المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.