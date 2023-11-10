انطلاق الحملة القومية «شباب مصر مع غزة» في دمرو بكفر الشيخ

انطلقت الحملة القومية «شباب مصر مع غزة» في مركز شباب دمرو بسيدي سالم في محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، للتبرع بالدم في جميع محافظات مصر، دعماً للفلسطينيين بغزة جراء الأحداث الراهنة، حيث أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شارة بدء الحملة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة ومديري المديريات بالمحافظات.

حملة للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن الحملة تأتي في إطار دعم الوزارة للأشقاء الفلسطينيين، وتنفذ بمركز شباب دمرو اليوم الجمعة، بالتعاون مع بنك الدم بالمحافظة، وكما سيتم تنفيذها يوم 17 نوفمبر الجاري بمركز شباب منية جناج بدسوق، لتقديم رسالة حب وتضامن من شباب مصر لأهلنا بغزة، وتعتزم وزارة الشباب إطلاق سلسلة من حملات التبرع بالمنشآت الشبابية والرياضية خلال الفترة المقبلة.

إقبال كبير من قبل المتبرعين

وشهدت الحملة القومية للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني إقبالاً كبيراً من المتبرعين من شباب قرية دمرو والقرى المجاورة، بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وهاني عبد الغني، مدير إدارة شباب سيدي سالم، وفريق عمل الإدارة.