وزير الخارجية الأمريكي: طرحنا أفكارا لعدم «التهجير القسري» لأهالي غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب فعل المزيد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا: «نعمل على إحلال السلام المستدام من خلال حل الدولتين»، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

أفكار لمنع التهجير القسري لأهالي غزة

وأضاف بلينكن: «يجب بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة، وطرحنا أفكارا بشأن عدم التهجير القسري للمدنيين بقطاع غزة».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، إنّ بلاده تؤمن بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، والوصول إلى سلام شامل ومستدام في المنطقة، لافتا إلى أهمية حماية أرواح المدنيين في غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

الوضع بمستشفى القدس حرج للغاية

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد صرحت بأنّ الوضع في مستشفى القدس وصل إلى مرحلة حرجة للغاية، بعد توقف المولد الرئيسي للمستشفى بسبب نفاد الوقود، لافتا إلى محاولات استخدام الطاقة الشمسية لضخ المياه في المستشفى.