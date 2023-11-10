باحث بالمركز المصري للفكر: دور القاهرة محوري في التخفيف عن سكان غزة

قال مصطفى عبد اللاه الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الأزمة في غزة، طالت، مع استمرار نزيف الدم، ووقوع عدد كبير من الضحايا، أغلبهم من النساء والأطفال، لذا كان لمصر دور مهم جدًا، من خلال إدخال المساعدات الإنسانية، وإجلاء الجرحى والمصابين، وإجلاء الرعايا الأجانب، والمطالبة بهدنة إنسانية عاجلة، ووقف إطلاق النار.

أضاف «عبد اللاه» خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك صوتاً مصرياً يطالب بحل طويل الأجل، في إطار رؤية شاملة، والتي تطرحها مصر، قبل عدوان 7 أكتوبر، وهو حل الدولتين، يتبعه وحدة سياسية كاملة للأراضي الفلسطينية.

دور الدولة المصرية في محاولات الصلح بين الفصائل الفلسطينية

وتابع «عبد اللاه» لا ننسى دور الدولة المصرية، في محاولات الصلح بين الفصائل الفلسطينية المتخالفة، حتى تكون هناك جبهة موحدة، تطالب بالحق الفلسطيني، لأن إسرائيل دائمًا ما تقول: «ليس هناك طرف يتحدث معنا».