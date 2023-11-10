حورية فرغلي تخضع لآخر عملية جراحية بأنفها: أصبر في أشد أوجاعي

خضعت الفنانة حورية فرغلي، لآخر عملية جراحية لإصلاح مشكلة أنفها، وكشفت جانب من معاناتها خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

حورية فرغلي تخضع لآخر عملية جراحية

شاركت حورية فرغلي جمهورها بصورة خاصة لها بعد العملية الجراحية، وعلقت عليها قائلة: «هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، أصمت وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد/ الكتمان هو رفيقي للأبد».

وتابعت حورية فرغلي: «يا رب ما يكتب لحد الوجع يا رب، آخرعملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع أنك تكون لوحدك في الوجع».