حورية فرغلي تواصل التحضير لدورها في فيلم «الحب كله»

تعيش حورية فرغلي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، خاصة على مستوى السينما، إذ تعود بأكثر من فيلم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما استعادت عافيتها مؤخراً، حيث أجرت أكثر من عملية جراحية في الشهور الماضية.

حورية فرغلي تتعاقد على بطولة فيلم «الحب كله»

وعلمت «الوطن» أن حورية فرغلي تعاقدت على المشاركة في بطولة فيلم «الحب كله» بطولة إلهام شاهين، حيث تعقد جلسات عمل حالياً مع المخرج خالد الحجر للتحضير للشخصية التي ستجسدها ورسم ملامحها، وذلك للاتفاق على تفاصيلها قبل انطلاق التصوير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة المخرج مرحلة التعاقدات مع الفنانين وتسكين باقي الأدوار، حيث لم يتعاقد سوى أحمد فتحي، الذي جرى الإعلان عنه في وقت سابق، وبعدها سيُحدد موعد انطلاق التصوير.

وكانت حورية فرغلي، أعلنت عن عودتها للسينما بعد غياب أكثر من 4 سنوات تقريباً، من خلال فيلم جديد يحمل اسم «ديجافو»، حيث قالت في مقطع فيديو، «أنا لسه ماضية فيلم اسمه (ديجافو) من إخراج عيد العربي وإنتاج أيمن فهمي».

وتابعت «يمكن تستغربوا ليه هرجع السينما في هذا الوقت، بس أنا كان معروض عليا أعمال سينمائية كتير ولكن لا تتضمن شيء جديد، وأنا قدّمت أدوار كتير لكن دوري هنا مختلف ولم أقم به من قبل كده، وهو من أصعب الأدوار التي سأقدمها».

إلهام شاهين تتعاقد على «التلات ورقات»

أما إلهام شاهين، فقد تعاقدت على بطولة فيلم جديد، بعنوان «التلات ورقات»، المقرر بدء تصويره نهاية العام الجاري، بعد الاستقرار على الأبطال المشاركين في العمل، وهو من تأليف سارة شولح وإخراج منى الخضري.

كما تستعد إلهام شاهين، لبدء تصوير «فيتو»، الذي تجسد خلاله سيدة تملك مؤسسة للدفاع عن السيدات اللاتي تعرضن للعنف بأشكال مختلفة، والعمل من تأليف مصطفى بدوي وإخراج ياسر سامي.