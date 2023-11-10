المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي أهالي أسيوط اليوم

يعقد المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لقاء جماهيريًا، اليوم الجمعة مع أهالي محافظة أسيوط، في تمام الساعة السادسة مساءً؛ لطرح رؤيته الانتخابية وبرنامجه الذي يتضمن العديد من السياسات الاقتصادية، وذلك استكمالا لجولاته الانتخابية لرئاسة الجمهورية 2024.

وعقد المرشح الرئاسي فريد زهران، مؤتمرًا صحفيًا أمس الخميس، في أحد فنادق بالدقي، تحدث فيه عن برنامجه الانتخابي، الذي أكد أنه تم إعداده على يد مجموعة من الخبراء، موضحًا أنه مكون من 4 نقاط، ويمكنهم تأدية مردود ناجح وسريع.

الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران

وأعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التشكيل الرسمي للحملة الانتخابية، إذ تم اختيار المهندس باسم كامل، البرلماني السابق والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مديرًا للحملة، عبد العزيز الشناوي، نائبًا لمدير الحملة، المتحدثين الرسميين باسم الحملة، النائبة أميرة صابر والدكتور معتز الشناوي.

وتم الإعلان عن المكتب التنفيذي واللجان المختلفة ومنسقي ومقرري وأعضاء كل لجنة في حملة فريد زهران يضم المكتب التنفيذي، عبد الغني الحايس، حسام حسن، بهاء ديميتري، خالد القاضي، محمد خليل، منى عبد الراضي، حسام مصطفى، أحمد السيد، محمد سالم، حسين هريدي، أحمد الغنام، د.محمد جمال، محمد هلال.