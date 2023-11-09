«زهران» يطرح رؤيته في أسيوط: إنعاش الأوضاع الاقتصادية أبرز أولوياتي

عقد المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمراً صحفياً، اليوم، في أحد الفنادق بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، كشف فيه عن تفاصيل برنامجه الانتخابي، مشيراً إلى أن البرنامج مكون من 4 محاور وجرى إعداده على يد مجموعة من الخبراء وسيحقق مردوداً ناجحاً وسريعاً.

لقاء جماهيري مع أهالي محافظة أسيوط

وعقد المرشح الرئاسي لقاءً جماهيريا، مع أهالي محافظة أسيوط لطرح رؤيته الانتخابية وبرنامجه الذي يتضمن العديد من السياسات الاقتصادية ضمن جولاته الدعائية.

وقال «زهران» إن برنامجه الانتخابي يستطيع تحقيق نتائج ناجحة وسريعة ومباشرة لإنقاذ الوضع، مشيرا إلى أن رؤيته للنهوض بالاقتصاد من شأنها إعادة المستثمرين المصريين الكبار والصغار للعمل مرة أخرى وهو ما يعني إنعاش الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن جذب رؤوس أموال أجنبية وإعادة الثقة في نمو الاقتصاد وازدهاره، وكذلك خلق فرص العمل.