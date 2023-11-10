«مياه الشرقية» تنظم زيارة ميدانية لطلاب المدارس لمحطة منيا القمح المرشحة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمحطات مياه الشرب؛ لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.

زيارة ميدانية لطالبات المدرسة الثانوية الفنية التجارية

أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لطالبات المدرسة الثانوية الفنية التجارية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية لمحطة تنقية مياه منيا القمح المرشحة، تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه وتعريف الطالبات بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين ولغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى النشء.

استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الزيارة جرى استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبه والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة، ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولاً لمرحلة إضافة الكلور النهائي، ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.