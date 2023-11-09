قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات غدا عن عدة مناطق في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال تحويل خط المياه قطر 300 مم المتعارض مع مسار محور البراجيل الأمر الذي يستدعي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقفل المياه على الخط قطر 300 مم لمدة 8 ساعات من الساعة الـ10 مساءً غد الجمعة، وحتى السادسة صباح السبت.

وتوضح محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي «منطقة كمبرة - منطقة كفر حكيم بمركز ومدينة كرداسة».

الالتزام بمواعيد سرعة ضخ المياه

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب انتهاء الأعمال.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة كرداسة بالمتابعة الميدانية لإزالة أي معوقات أمام الجهات المنفذة لسرعة الانتهاء منها.

وتنوه محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.