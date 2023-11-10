انطلاق حملات التبرع بالدم في مراكز الشباب بالأقصر لدعم الفلسطينيين

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بالتعاون مع بنك الدم ومجلس القبائل والعائلات المصرية بالأقصر، بقيادة صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، حملات التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لدعم الأشقاء الفلسطينيين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

أولى حملات التبرع بالدم

وانطلقت أولى الحملات اليوم، بمركز شباب طيبة العوامية، تحـت شـعار «تضامن شباب مصر مع غزة»، من الساعة العاشرة صباحا، فيما تنطلق غدا السبت الموافق 11 نوفمبر بمركز شباب البعيرات غرب الأقصر، تحت إشراف جيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب وأعضاء الإدارة ومتطوعي مراكز الشباب وتنظيم أعضاء مشروع شباب يدير شباب YLY وفريق عمل مركز شباب طيبة العوامية.

إقبال كبير على المشاركة في الحملة

فيما شهدت مقر الحملة بالعوامية، إقبالا كبيرا من المواطنين، للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدين أن ذلك أقل ما يمكن تقديمه لصالح الأخوة في غزة، فيما شاركت باربارا وتريزا كلارك، شقيقتان إنجليزيتان، من الأجانب المقيمين بمحافظة الأقصر، في الحملة، وتبرعتا بالدم لصالح أهالي فلسطين بمركز شباب طيبة العوامية بالأقصر.