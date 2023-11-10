«حماة وطن» يشارك في المؤتمر الجماهيري لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي غرب الإسكندرية، بمنطقة العامرية، حضره آلاف المواطنين للتأكيد على اصطفاف جماهير الشعب المصري خلف قيادته السياسية، وذلك بقيادة النائب رزق راغب ضيف الله، وتم توجيه الدعوة إلى حزب حماة وطن بالإسكندرية، بقيادة محمد السيد مجاهد، أمين عام محافظة الإسكندرية وقيادات الحزب.

‏

تأييد الرئيس السيسي

وقال محمد مجاهد أمين عام الإسكندرية لحزب حماة وطن، لـ«الوطن»، إن حضور قيادات حزب حماة وطن بالإسكندرية في هذا المؤتمر الحاشد يؤكد اصطفاف الأحزاب السياسية وجماهير الشعب المصري خلف الرئيس السيسي قائد مصر ومؤسس الجمهورية الجديدة، وهذا الحضور الجماهيري الكبير لإعلان دعم وتأييد الرئيس يؤكد ثقة الشعب وتأكيد اختياره للرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية التي شهدتها البلاد خلال الـ10 سنوات الماضية.

‏

مجاهد: نقف خلف الرئيس

وأضاف «مجاهد»، أن مشاركة قيادات حزب حماة وطن في مؤتمر حزب مستقبل وطن هو رسالة للجميع بأن معظم القوى السياسية في مصر ‏تقف خلف الرئيس مؤيدين وداعمين له لاستكمال المشروعات العملاقة التي شهدتها البلاد، وأمامه الكثير ليقدمه لمصر في الفترة القادمة، كما نعلن تأييدنا الكامل وثقتنا في قرارات الرئيس بشأن القضية الفلسطينية، والذي قادها بكل حكمة واقتدار.

‏