برلمانية: مستقبل وطن مطروح ينظم مجموعات تقوية للطلاب بجميع المراحل مجانا

أعلنت النائبة سحر عيد، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، أنه سيجري تنظيم مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية، على مستوى المحافظة بالمجان تحت رعاية الحزب، والمراجعات النهائية قبل الامتحانات، في ظل اهتمام الحزب بقطاع التعليم بمطروح للمساهمة في النهوض به بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمطروح.

خطة عمل أمانة التعليم

واجتمعت، اليوم، أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن بمطروح برئاسة النائبة سحر عيد أمينة التعليم، وبحضور النائب حسن أبوقديرة أمين التنظيم بالحزب، اجتماعاً تنظيمياً، وذلك بحضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة، ومفتاح عوض محمد نقيب المعلمين بمحافظة مطروح، وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة، وتكثيف الفاعليات التعليمية ومسابقات أوائل الطلبة لكل المستويات التعليمية.

دعم العملية التعليمية

وقالت النائبة سحر عيد إنه دار نقاشا خلال اجتماع لجنة التعليم بين الحضور حول كل المقترحات والرؤى المطروحة حول خطط التعليم والبحث العلمي، ولفتت إلى دعم الحزب قطاع التعليم والاهتمام بتنظيم مجموعات دعم تعليمية لمراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي، وتوفير مستشارين للمواد العلمية في جميع المواد وقاعات للتعليم، ومتابعة وإشراف من أجل الاهتمام بأبناء محافظة مطروح الطلاب ودعمهم بشكل مستمر.