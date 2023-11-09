«مستقبل وطن» بني سويف يطلق قافلتين طبيتين بقريتين: الكشف والعلاج مجانا

نظمت أمانة الصحة والسكان بحزب مستقبل وطن في بني سويف، قافلتين طبيتين بالتعاون مع مركزي إهناسيا والفشن، بقريتي «ذكي فاضل» و«صفط العرفا»، وقعتا الكشف الطبي على أكثر من 1110 مواطنا، مع توفير العلاج بالمجان.

قافلة طبية بقرية ذكي فاضل في إهناسيا

ووقعت القافلة الطبية في مركز إهناسيا الكشف على أكثر من 550 مواطنًا بقرية ذكي فاضل في تخصصات الأسنان والأطفال والباطنة والعظام والجراحة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم مجانا، فضلًا إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي، عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والنظافة الشخصية والمنزلية، التغذية السليمة للسيدات والأطفال وكبار السن.

قافلة طبية بقرية صفط العرفا في الفشن

كما وقعت القافلة الطبية الثانية بقرية صفط العرفا بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، الكشف على 560 مواطنا مع توفير العلاج بالمجان، في عدة تخصصات طبية، فضلا عن توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة.

توفير العلاج والتحاليل بالمجان

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، بتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجًا في قرى المحافظة.

وشملت القافلتان توفير العلاج مجانا، بالإضافة إلى ندوات صحية تثقيفية متعددة عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية.