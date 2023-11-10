قيادي بـ«مصر أكتوبر»: توجيه أموال دعاية حملة السيسي لغزة بُعد إنساني من الرئيس

أشاد المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب مصر أكتوبر، بقرار الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بإعلان حملتة الرسمية توجيه أموال الدعاية الانتخابية لنصرة الأشقاء في فلسطين، قائلا: قرار ليس بجديد على الرئيس السيسي فهو دائما يرى الأمور ببعد إنساني واستراتيجي.

إيصال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني

وأضاف «حلمي» في بيان، أن التوجيهات تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إيصال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني للتخفيف من المعاناة التي يعيشها الأشقاء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، موضحا أن التوجيهات تؤكد للعالم أجمع حرص الدولة المصرية على تسخير وتقديم جميع أوجه الدعم للاشقاء في فلسيطن.

وأشار القيادي بحزب مصر أكتوبر، إلى أن القيادة السياسية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها إذ تبذل جهودا مضنية منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب وتكثف اتصالاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لحماية المدنيين، مؤكدا أن الدولة المصرية ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية.

وثمّن «حلمي» تصريحات رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بأن القضية الفلسطينية بالنسبة للمرشح ليست قضية انتخابية ولا مجال فيها لأي مزايدات، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وستظل تدافع عن الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه المشروعة.