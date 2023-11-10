هل التقديم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة متاح لغير خريجي دفعة 2023؟

بالتزامن مع بداية التقديمات التي تنطلق، غدا السبت؛ لقبول دفعة جديدة من القضاة بمجلس الدولة بعدما أعلن المجلس تفاصيل التقديم وفقاً للجدول المعلن من إدارته، وأجاب المجلس عن تساؤل الكثيرين حول مدى إمكانية تقديم دفعات أخرى بخلاف دفعة 2023.

التقديمات متاحة لدفعة 2023 فقط

وأوضح المجلس عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» في منشور يوضح فيه عدم أحقية أي دفعة سابقة بخلاف دفعة 2023 في التقديم في وظيفة مندوب مساعد، ويستقبل المجلس غداً خريجي كليات الحقوق من جامعتي المنوفية والقاهرة بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

شروط التقدم للوظيفة

ويُشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً ما يلي:

1- التقدم للذكور والإناث.

2-ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقاً لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- ألا يزيد عمر المتقدم على (30) سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

5- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

6- أن تثبت لياقته الطبية وفقاً للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.