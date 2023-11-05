وزير الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة في سكن مصر بأرض المعارض اليوم

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم دفعة جديدة عبارة عن 17 عمارة من عمارات مشروع سكن مصر «منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى» مسلسل رقم «3 - 4 - 5» المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى الاثنين الموافق 27/11/2023، في مواعيد محددة، وفقًا للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

تسليم دفعة جديدة بسكن مصر بأرض المعارض البوم

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنّه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 134، اليوم ووحدات العمارة رقم 137 غدا، ووحدات العمارة رقم 131 بعد غدٍ، ووحدات العمارة رقم 132، يوم الأربعاء 8 نوفمبر، ووحدات العمارة رقم 147، يوم الخميس 9 نوفمبر.

وأكد تسليم وحدات العمارة رقم 127 يوم الأحد 123 نوفمبر، ووحدات العمارة رقم 128، يوم الإثنين 13 نوفمبر، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر، ووحدات العمارة رقم 129 يوم الأربعاء 15 نوفمبر، ووحدات العمارة رقم 130 يوم الخميس 16 نوفمبر.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 146، يوم الأحد 19/11/2023، ووحدات العمارة رقم 154، يوم الإثنين 20/11/2023، ووحدات العمارة رقم 171، يوم الثلاثاء 21/11/2023، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الأربعاء 22/11/2023، ووحدات العمارة رقم 172، يوم الخميس 23/11/2023، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الأحد 26/11/2023، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الإثنين 27/11/2023.

التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر

وأوضح أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر ( 2 شارع عباس العقاد )، لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التي تم التوقيع عليها؛ لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.