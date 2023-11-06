وصول دفعة جديدة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر

أفادت «إكسترا نيوز» نقلا عن وزارة الصحة، أنه تجرى مناظرة مجموعات من حاملي الجنسيات الأجنبية في معبر رفح، بالإضافة لوصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة للعلاج بمصر، مع استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات التشخصية والعلاجية اللازمة لهم.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بتوافد أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، و20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل الجرحى الفلسطينيين.

مصر تواصل استقبال مصابي غزة

وحظيت مصر، خلال الساعات الماضية، بإشادات دولية واسعة، بعد فتح معبر رفح واستقبال مصابي قطاع غزة، لعلاجهم في المستشفيات الميدانية والشيخ زويد والعريش للعلاج، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق آخر، نجحت الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة، إذ وصلتا إلى معبر رفح، واستقبلتهما الأطقم الطبية المصرية، واتخذت الإجراءات الطبية اللازمة معهما.