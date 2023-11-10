المستندات المطلوبة لتسليم ملف مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2023

يستعد مجلس الدولة لاستقبال خريجي كليات الحقوق من جامعتي المنوفية والقاهرة لسحب ملف وظيفة مندوب معاون مجلس الدولة من دفعة 2023، بمقر مجلس الدولة من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

مستندات يجب توافرها للتقدم للوظيفة

وحدد مجلس الدولة 13 مستندًا يجب توافرها في المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة من دفعة 2023، وهي كالتالي:

1- طلب تعيين باسم المستشار رئيس مجلس الدولة.

2- أصل شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات مختومة بخاتم شعار الجمهورية.

3- أصل شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبين بها مجموع درجات كل سنة على حدة مختومة بخاتم شعار الجمهورية.

4- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده لم يمض عليها 3 أشهر.

5- في حالة وفاة الوالد تقدم شهادة الوفاة المميكنة.

6- في حالة سفر الوالد تستخرج صحيفة الحالة الجنائية من القنصلية المصرية بالدولة الموجود بها الوالد.

7- إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو صورة من شهادة الإعفاء بالنسبة للذكور.

8- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم ووالده.

9- عدد 4 صور حديثة للمتقدم.

10- أصل شهادة الميلاد (المميكنة) للمتقدم.

11- تحرر الاستمارة الموجودة بالملف بخط واضح بالقلم الجاف وليس الحبر وبالنسبة، لجامعة الأزهر يجب تحديد فرع الجامعة.

12- قيد عائلي.

13- قرص مدمج (CD) متضمن وثيقة التعارف شاملة بيانات الأسرة حتى الدرجة الرابعة، ومسوغات التعيين.