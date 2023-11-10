«تجارية أسوان» تدعو «غرفة الغربية» لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات

دعت غرفة التجارة في أسوان، التي يرأسها حسام الدين مصطفى، لعقد اجتماع مشترك مع مجلس إدارة غرفة التجارة في الغربية، التي يرأسها محمد مصلح، خلال شهر ديسمبر المقبل.

تهدف هذه الدعوة إلى التعاون بين غرفة التجارة بأسوان والغرفة التجارية بالغربية للاجتماع ومناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الغرفتين لتعزيز وتطوير العمل الاقتصادي المشترك، ويهدف الاجتماع أيضًا إلى خدمة مصلحة التجار في المحافظتين بشكل عام وأعضاء الغرفتين بشكل خاص.

غرفة التجارة بأسوان تعلن عن تشكيل مكتب جديد

في وقت سابق أعلنت الغرفة التجارية باسوان عن تشكيل جديدة لهيئة مكتبها حيث تم تعيين حسام الدين مصطفى الأنصاري كرئيس لمجلس الإدارة، خلفًا لمحمد أبوالقاسم عبدالوارث الذي شغل المنصب لفترة 5 دورات متتالية، كما تم تعيين عبد الرحيم حماية نائبًا أول للرئيس، ونور أحمد حسين نائبًا ثانيًا، وعبد الغني عبد العاطي إبراهيم كأمين للصندوق.

كما تم تعيين أمين جديد للصندوق وسكرتير عام لغرفة التجارة في أسوان، وتعيين محمد عثمان صابر كأمين صندوق مساعد والدكتور سيد صابر محمود سكرتيرًا عامًا للغرفة.

فوز أحمد الوكيل بمنصب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

كما أعلن في وقت سابق عن فوز أحمد الوكيل بمنصب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حيث تم انتخابه بالتزكية خلفًا لإبراهيم العربي وفاز هاني محمود، وزير الاتصالات السابق، بمنصب النائب الأول للرئيس، وعمرو أبو العيون بمنصب النائب الثاني، ومحمد الفيومي كأمين للصندوق، ومحمد سعدة سكرتيرًا عامًا، وأكرم الشافعي أمين صندوق مساعد.