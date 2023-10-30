رئيس «الغرف التجارية» يدعو رجال الأعمال الألمان للاستثمار في مصر: أرض الفرص

دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط واتحاد الغرف الأفريقية، رجال الأعمال الألمان، للاستثمار وإقامة علاقات تجارية مشتركة مع نظرائهم في مصر، خاصة وأن الدستور المصري ينص على أن اقتصاد السوق الحر والقطاع الخاص هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مصر تعمل في هذا الصدد بشكل متسارع، لخلق مناخ أعمال جاذب للاستثمار يعتمد على تحديث القوانين واللوائح والبنية التحتية، وتتبنى برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي، حيث تستطيع ألمانيا توفير التقنيات والآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة التي تتبناها الحكومة.

لقاء نظمه اتحاد الغرف التجارية

وقال الوكيل، خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية اليوم للوفد التجاري والاستثماري الألماني، الذي يزور القاهرة حاليا، برئاسة الوزير الاتحادي الألماني السابق الدكتور بيتر رامز اور، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، إن مصر اليوم هي أرض الفرص في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات العملاقة والسياحة وغيرها، وأن الجانب الألماني يمكنه الاستفادة من موقع مصر المتميز، باعتبارها مفترق طرق للتجارة العالمية، والاستفادة من ارتباطات مصر الدولية من خلال مناطق تجارة حرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك تشمل دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والعالم العربي والكوميسا وميركوسور وأمريكا وتركيا وجميع الدول الأفريقية، التي تمنح أعفاء جمركي كامل.

زيادة الصادرات المشتركة

وأشار الوكيل، إلى أن رجال الأعمال الألمان يمكنهم توفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك، ومعًا يمكننا زيادة الصادرات المشتركة إلى دول ثالثة من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أوالاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، ومعًا يمكننا تنفيذ مشروعات في أفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال الـ 6 سنوات الماضية، معظمها معنا اليوم، كما يمكننا العمل معاً على إعادة إعمار العراق وليبيا وسوريا والسودان واليمن.

تمتلك ألمانيا التكنولوجيا وتمتلك مصر السوق

وأضاف علينا أن نعمل معًا على خلايا الهيدروجين، حيث تمتلك ألمانيا التكنولوجيا وتمتلك مصر السوق والإرادة السياسية، خاصة مع استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) العام الماضي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور بيتر رامزاور، رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، عن تقديره لعقد اللقاء مع اتحاد الغرف التجارية المصرية، بحضور عدد من رجال الأعمال المصريين المتميزين، مشيرا إلى حرص الغرفة للتعاون مع الاتحاد في مختلف المجالات.

شهد اللقاء كل من الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلدان العربية، وهاني محمود، نائب أول رئيس اتحاد الغرف وعمر أبو العيون، نائب ثان رئيس اتحاد الغرف، رئيس غرفة أسيوط، ومحمد سعدة، سكرتير اتحاد الغرف، رئيس غرفة بورسعيد، ومحمد المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف، ومحمد وحيد، رئيس غرفة جنوب سيناء، وعماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور عبد العزيز مخلافي، أمين الغرفة الألمانية العربية، وعددا من رجال الأعمال المصريين.