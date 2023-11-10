أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل جهودا مكثفة لوقف العدوان على غزة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تبذل جهودًا مكثفة منذ بداية الأزمة الأخيرة في غزة، وتقوم بعمل اتصالات مكثفة مع زعماء وقادة دول العالم، مضيفًا: «هناك تنسيق وتشاور بين الدول العربية المختلفة ومصر، ومصر لها انفتاح على الدول العربية جميعها».

مصر تجتهد في توصيل المساعدات لقطاع غزة

وأضاف «بدر الدين»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن توقيت القمة مهم مع استمرارية الهجوم الوحشي من قوات الاحتلال على قطاع غزة، ومخالفتهم كل القوانين الدولية، مؤكدًا أن مصر مستمرة في العمل على توصيل المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء في غزة.

مصر تسعى لتحقيق السلام العاجل

وأشار إلى أن دبلوماسية مصر تسعى بكل جهدها للوصول إلى هدنة، كما تعمل على علاج جذور الأزمة ومسبباتها وهي كيفية تحقق السلام العاجل، وأن يمتلك الفلسطنيون دولتهم وحقهم المشروع وفقًا للقوانين الشرعية الدولية، موضحًا أن مصر تبذل جهودا مكثفة مع قيادات فلسطينية مؤثرة من خلال استقبالهم بالقاهرة مؤخرًا أو مع أطراف وثيقة الصلة بالموضوع وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية.