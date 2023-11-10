عاجل.. 750 صحفيا يوقعون رسالة تنتقد تغطية وسائل الإعلام الغربية للحرب على غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن 750 صحفيا يوقعون رسالة تنتقد تغطية وسائل الإعلام الغربية للحرب على غزة وتدين قتل إسرائيل للصحفيين، نقلا عن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنّ الرسالة ضمت صحفيين يعملون في «رويترز» ولوس أنجلوس تايمز وبوسطن جلوب وواشنطن بوست. وكشفت الرسالة الانقسامات والإحباط داخل غرف الأخبار الأمريكية بشأن كيفية تغطية الصراع في غزة.

وأكد مرصد الأزهر أنّ تكثيف الاحتلال استهدافه لمستشفيات غزة التي تأوي آلاف النازحين، ووقوع شهداء وإصابات منذ أمس الخميس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد تلقيها تهديدا بالقصف الأيام الماضية، هو دليل على عزم الاحتلال تسريع عملية إخلاء شمال غزة؛ بهدف وضع حد لنزيف الخسائر في صفوف قواته واقتصاده المتزايد منذ السابع من أكتوبر نتيجة عدوانه على القطاع.

أشار المرصد في بيان له، إلى أنّ هناك مؤشرات تثبت هذه النية، منها: صدور فتاوى الحاخامات الذين أعلنوا خلال اليومين الماضيين صراحة مباركتهم قصف المستشفيات، وأن لا أبرياء في الحرب استنادًا على نصوص توراتية وهي نفس النصوص التي استعان بها نتنياهو في خطاباته، إضافة إلى تصريح وزير الدفاع الصهيوني بأنه: «لا قيود ولا حدود أمام جنودنا في غزة لاستخدام القوة»، وتزامن احتدام القصف مع أنباء عن هدن إنسانية في شمال القطاع.