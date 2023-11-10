وصول 16 مصابا من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن 16 مصابا من قطاع غزة، وصلوا صباح اليوم، للعلاج في مصر، مؤكداً حالة التأهب بمستشفى العريش لاستقبال المصابين من القطاع.

استقبال مستشفيات مصر للأطفال الفلسطينيين

يشار إلى استقبال مستشفيات مصر للأطفال الفلسطينيين المرضى بالأورام، لاستكمال علاجهم، بجانب الجرحى والمصابين، والذين قدموا من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج في مصر، بعد تعرض مستشفياتهم للقصف وتدمير البنية التحتية، وتدهور القطاع الصحي ونقص عدد الطاقم الطبي.

ويعاني قطاع غزة من الحصار والقصف الإسرائيلي، على مدار أيام الحرب المستمرة منذ 35 يوماً، ليتسبب كل ذلك في نقص المياه والدواء والغذاء، ما يدعو إلى إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع، للتخفيف عن معاناة سكانه.