قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ معبر رفح يواصل استقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، وسط جهود مكثفة من الهلال الأحمر المصري لدعم المصابين القادمين من القطاع.

المستشفيات المصرية تستقبل المصابين

أضاف مراسل القناة، أنَّ المستشفيات المصرية تواصل استقبال المصابين من قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يضيق الحصار على مستشفيات غزة

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يضيق الحصار على وسط مدينة غزة ومستشفى الشفاء الرئيسي الواقع بها، بحجة وذريعة إخفاء عناصر من المقاومة.

ويعاني القطاع الصحي بغزة من تدهور شديد وعجز في الأطباء ونقص المستلزمات الطبية، حتى أنَّ العمليات الجراحية قد تجرى بدون مخدر.