تقديم خدمات طبية لـ260 مواطنا ضمن قافلة سكانية في البحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، قافلة سكانية بمقر مجلس قرية بلقطر، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قافلة سكانية في البحيرة

وأسفرت جهود القافلة عن تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 260 مواطنا من أهالي القرية بمختلف التخصصات «عظام - باطنة - رمد - تحاليل - أطفال»، كما تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش وتجريع 180 رأس ماشية، بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد غذائية.

تنفيد قافلة طبية في شبراخيت

وشهدت أمس مدينة شبراخيت تنفيذ قافلة طبية مجانية أسفرت عن علاج 105 مواطنين كما تم تقديم العلاج مجاناً، وذلك من خلال تواجد 9 عيادات طبية متنقلة.

وشهدت أيضا مدينة كوم حمادة تنفيذ قافلة طبية تم خلالها علاج 80 مواطناً وتم تقديم العلاج مجانا.