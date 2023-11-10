فريق طبي بجامعة المنوفية ينجح في إعادة يد مبتورة بالكامل للحركة

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نجاح فريق من جراحة التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور محمد مجاهد رئيس القسم في إعادة الحركة ليد مبتورة بالكامل، بآلة حادة لحالة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وحالة أخرى لإصبع الإبهام لشاب يبلغ من العمر 20 عاما

تفاصيل إعادة يد مبتورة إلى الجسم في المنوفية

أوضح الدكتور محمد النحاس مدرس جراحة التجميل والحروق ورئيس الفريق الجراحي بالمنوفية، أنه تم التدخل الجراحي لحالتين خلال أسبوع واحد، حيث حضر إلى طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية طفل 7 سنوات في حالة حرجة مصاب، بجرح قطعي بآلة حادة نتج عنه بتر شبه كامل لليد، وعلى الفور تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة من أشعات وتحاليل، وصرف كميات الدم اللازمة نتيجة النزيف المتواصل.

وأضاف أنه خلال نصف ساعة بدأ فريق التخدير في عمله داخل غرفة العمليات وقام الفريق الجراحي في إعادة توصيل الأوتار والأعصاب، والأوعية الدموية عن طريق جهاز الجراحات الميكروسكوبية في جراحة استمرت أكثر من 6 ساعات، وبعد الجراحة ومتابعة الحالة تم التبين من إعادة الوظائف الحيوية لليد.

إعادة إصبع الإبهام بعد قطعة في عملية جراحية بالمنوفية

وأوضح، أن الحالة الثانية لشاب يبلغ من العمر 20 عاما، تعرض لجرح قطعي شبه كامل لإصبع الإبهام وتم التدخل باستخدام الميكروسكوب الجراحي، والمصابين في حالة جيدة والأعضاء تعمل بشكل جيد ويخضعا للعلاج الطبيعي والمتابعة الدورية بعيادة جراحة التجميل.

ووجه رئيس جامعة المنوفية، الشكر للفريق الطبي من الجراحين والأطباء المعالجين والتمريض لما بذلوه من مجهود لإنقاذ الحالات وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية على أكمل وجه وفى أسرع وقت، مشيدا بما تشهده المستشفيات الجامعية من تطور على كل المستويات، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية بالمنوفية تضم نخبة متميزة من الأطباء على مستوى عال من الكفاءة والمهارة وتستخدم أحدث الأساليب الجراحية والعلاجية باستخدام أحدث الأجهزة، موضحا أنه جرى إجراء الجراحة باستخدام الميكروسكوب الجراحي لدقته العالية في مثل هذا النوع من الجراحات الدقيقة لأنه يعطى أفضل النتائج.