تقديم الخدمة الطبية لألف مواطن في قافلة مجانية بحي الجناين بالسويس

أعلنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة السويس أن القافلة الطبية المجانية بحي الجناين قدمت خدماتها لأكثر من ألف مواطن في مختلف التخصصات خلال فعاليات أعمال القافلة الطبية المجانية التابعة لمديرية الصحة، وذلك بمركز شباب جنيفة بحي الجناين والتي استمرت على مدار يومين للكشف على أهالي المنطقة.

قافلة طبية تقدم خدماتها لأكثر من ألف مواطن في 8 تخصصات

وأوضحت الدكتورة أمل رشدي أن القافلة وقعت الكشف الطبي وصرفت العلاج للمرضى وقدمت الخدمات الطبية والعلاجية للأهالي في 8 تخصصات بالعيادات المتنقلة، وهي عيادات الباطنة - أطفال - امراض نسا - جراحة - أمراض صدرية - أنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى خدمات المعمل والصيدلة والأشعة والتسجيل الطبي.

وأُجري الكشف على أكثر من 1000 حالة، إضافة إلى إجراء التحاليل الطبية والكشف المبكر على السكر والضغط، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية من الرائدات الريفيات.