«صحة السويس» تعلن ميكنة منظومة تصاريح الدفن

أعلنت مديرية الشئون الصحية في السويس، بدء العمل بمنظومة ميكنة تصاريح الدفن بجميع مكاتب الصحة بالسويس وعددها 29 مكتبًا، بدلاً من الاصدارات الورقية المعتادة وذلك بجانب إصدار شهادات الوفاة وشهادات الميلاد.

ميكنة تصاريح الدفن في 29 مكتب صحة

وقالت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية.

الخدمة تختصر وتسهل الإجراءات المستندية

أوضحت وكيل وزارة الصحة في السويس أن هذه الخدمة تختصر وتسهل على المواطنين الإجراءات الورقية والمعاملات المستنديه وبذلك يحصل المواطن على خدمته في غضون دقائق معدودة ، مؤكدتآ بأن ميكنة الخدمات في مكاتب الصحة تعمل على تحسين دورة العمل، من خلال الأنظمة الحديثة وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، وخاصة وزارة الصحة والسكان، للمساهمة في الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد للجميع.

يأتي في إطار الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية وتطوير المنظومة الآلية الموحدة و حوكمة جميع الخدمات الصحيه التي تقدم للمواطنين وميكنتها.