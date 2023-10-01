«صحة» السويس: الانتهاء من تجهيز جناح جديد بوحدة الحضانات بالمستشفى العام

أعلنت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، عن الانتهاء من تجهيز جناح جديد بوحدة الحضانات بمستشفى السويس العام، يستوعب 6 حضانات تم زيادتها للحضانات الموجودة مسبقا، و6 حضانات للطوارئ لاستيعاب عدد أكبر من الحالات بالقسم الجديد، إضافة إلى تطوير القسم الداخلي للأطفال.

توصيل شبكة الغاز وتوفير 15 جهازا

وأوضحت أنه تم توصيل شبكة الغازات وتوفير 15 جهازا فلوميتر الأكسجين و15 جهاز تشفيط وكابلات 8 مونيتو، وذلك بالجهود الذاتية.

كما أضافت وكيل وزارة الصحة، أنه قد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة لتطوير ورفع كفاءة وتوسعة القسم الداخلي والقسم الجديد، لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المبتسرين، ليرتفع العدد إلى 32، بدلا من 24 بالقسم القديم.

افتتاح قسم لتحسين جودة الخدمة

وتابعت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بأنه سيتم افتتاح القسم قريبا لتحسين جودة الخدمة الصحية المقدمة للأطفال، كما تتوجه الدكتورة أمل رشدي بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد عبد الواهب، مدير مستشفى السويس العام، ولفريق المستشفى كاملا من أطباء وتمريض وإداريين لجهودهم وعملهم بهذا التطوير الذي تم بالجهود الذاتية والتبرعات.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ودعم سيادته للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة لأهل السويس.