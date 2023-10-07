«صحة السويس» تستعد لافتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات

تستعد محافظة السويس لافتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات، حيث أجرت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، متابعة لما تم إنجازه تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

10 ماكينات غسيل كلوي في وحدة مستشفى الحميات

وجرى متابعة الانتهاء من اللمسات الأخيرة بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات قبل افتتاح محافظ السويس لها، ومراجعة ماكينات الغسيل الكلوي التي تم توريدها من وزارة الصحة بدعم كبير من المحافظ، وتبلغ طاقة عمل وحدة الغسيل الكلوي عدد 10 ماكينات.

دعم «صحة السويس» بأحدث الأجهزة الطبية

وقالت مديرية الصحة والسكان، في بيان، إن الدعم لصحة السويس جاء برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، ومحافظة السويس، بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة أهالي المحافظة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بضرورة الاهتمام بمستوى الخدمة الصحية بالسويس والتطوير المستمر، وذلك في إطار دعمه وحرصه الدائم على إمداد صحة السويس بأحدث الأجهزة الطبية على كل المستويات لتقديم أفضل خدمة طبية لأهالي محافظة السويس.