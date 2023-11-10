حملة مكبرة بالإسكندرية لمراجعة الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية

قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية ل «الوطن» إن الحي شن حمله مكبرة للتفتيش على المحال والأسواق والمطاعم ببشاير الخير 3، 5 بالقباري وشوارع الرشيد رضا، والمكس بمنطقة مينا البصل، في إطار الاهتمام بصحة وأمن وسلامة المواطنين وبناءا على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمراجعة الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وجودتها، إلى جانب إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

الالتزام بمبادرة خفض السلع

وأشارت سحر شعبان، إلى إن الحملة راجعت مدى الالتزام بمبادرة رئيس الوزراء بخفض الأسعار للسلع الأساسية وتوفير السلع بأسعار المبادرة مع التأكد من توافر السلع والالتزام بالإعلان عن الأسعار لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 255 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير 34 محضرا منهم 13 محضرا صحة منهم 6 محاضر اشتراطات صحية، و2 محضر مواد غذائية غير صالحة للاستخدام، ومحضر إعدام أواني طهي غير صالحة، و4 سحب عينات غذائية، و6 محاضر أمن صناعي، ومحضرين رصد بيئي حي، و3 محاضر شؤون بيئة حي، ومحضر رصد بيئي حي، كما تحرير 7 محاضر تموين منهم 3 محاضر للبيع بأعلى من السعر، وتم المرور على 5 صيدليات وتحرير محضر لصيدلية.

إنذارات ورفع إشعالات

وأشارت المهندسة سحر شعبان أنة في السياق ذاته، إلى تحرير 13 إنذارا منهم 7 إنذارات مكتب عمل، و6 إنذارات رخص محلات بسرعة التقديم إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم، وفقا للقانون 154 لسنه 2019 لعدم التعرض للمسائلة القانونية، كما تم بالحملة إزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام.