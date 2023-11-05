حملات مكبرة لإزالة الإشغالات في سوق الجمعة بحي غرب الإسكندرية

شن حي غرب بالإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مبكرة لإزالة الإشغالات وتوسعة الطريق بمنطقة سوق الجمعة، بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات على مدار اليوم ووضع ضوابط الأسواق، حيث يسمح للباعة بالتواجد في سوق الجمعة أثناء موعده المحدد فقط الجمعة من كل أسبوع، ولا يسمح بذلك باقي أيام الأسبوع.

حملة صباحية مكبرة

وأشارت رئيس حي غرب بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم خلال الحملة إزالة ورفع الإشغالات وتوسعة الطريق والتحفظ على 2 تروسكل لبيع العصير يحتلان الطريق العام، ويسببان العديد من الأضرار للبيئة المحيطة من أسفلت ونظافة عامة، وتم التنبيه على أصحاب الفروشات والباعة الجائلين بالالتزام باليوم المحدد للسوق مع عدم إشغال الطريق، والالتزام بالأماكن المحددة لعدم تعطيل حركة المرور.

تطبيق القانون على المخالفين

وشددت على المتابعة المستمرة للسوق لعدم وجود أي إشغالات إلا في اليوم المخصص للسوق، مع توسعة الطريق للسيارات والمارة، وعدم إشغال الطريق والالتزام بالضوابط، مؤكدة أن حملات الحي مستمرة يوميا على جميع مناطق وشوارع الحي لمنع أي مخالفات أو إشغالات تعوق حركة المواطنين، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.