«ربيع الماشية» ثروة مصر الخضراء.. 4 ملايين فدان برسيم تكسو الأراضي الزراعية

قال الدكتور أيمن عبد الدايم، أستاذ المحاصيل الحقلية، بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، إن موسم زراعة البرسيم البلدي هو «ربيع الماشية»، وأحد أهم المحاصيل الشتوية التي تتغذى عليها الحيوانات من الماشية والأبقار والأغنام والماعز.

زيادة ألبان الماشية

وأوضح لـ«للوطن» أنه مع بداية شهر نوفمبر تبدأ عملية رعي الماشية للبرسيم البلدي، والغني بالعديد من العناصر الغذائية، التي تعود بالخير الوفير عند تناول الحيوانات لها، ما يساعد في زيادة إنتاجها من الألبان.

4 ملايين فدان برسيم

وأشار إلى أن محصول البرسيم البلدي الذي يزرع بمساحات كبيرة في محافظات الوجه البحري، وكذلك الوجه القبلي، تقدر مساحته هذا العام بنحو 4 ملايين فدان برسيم، والتي تتغذى عليها نحو 9 ملايين رأس حيوانية في مختلف محافظات مصر.

يذكر أن محصول البرسيم من المحاصيل التي تزرع مع نهاية شهور فصل الصيف ويمكث في الحقول المنزرعة بها لنحو 6 أشهر، كما تجود الأراضي الطينية القديمة بالوجه البحري من حيث زراعته منذ سنوات طويلة.